Target le plus ambitieux sur KBC | Avis de brokers sur Recticel, ING et D'Ieteren (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce vendredi matin, portées par de bons indicateurs américains et la perspective de voir l'administration Biden annoncer qu'elle persévère dans la relance budgétaire. On attend les chiffres de l'inflation US en début d'après-midi.