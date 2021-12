Target relevé pour Ageas et CFE | Solvay, Umicore et bpost sortent de listes d'achat | "Achetez AvH" (+Briefing)

Les principales bourses européennes évoluent en hausse, ce lundi midi, à l'entame d'une semaine qui sera animée par plusieurs réunions de grandes banques centrales dans un contexte d'inflation élevée et d'incertitudes sur le plan sanitaire.

AvH, qui bénéficie d’un conseil d’achat, est largement en tête (+5,4%) au sein du Bel 20. Le holding est suivi par Aperam (+1,7%) et argenx (+3%).

Hors Bel 20, Avantium (+12%) poursuit son envolée entamée vendredi après la décision de lancer la construction de son unité de production. Acacia Pharma grimpe de 7,4% et CFE de 5,3%. Un broker a relevé son objectif de cours sur CFE.

Dans le bas du tableau, on épinglera la présence d’Advicenne (-3,1%), d'Oxurion (-2%) et d'Euronav (-1,6%). Berenberg n’est plus à l’achat sur cette dernière.