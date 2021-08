Nouveau record pour Lotus | Avis de broker sur ING | Roularta et Biocartis en forme (+Briefing)

La propagation du variant delta et la situation en Afghanistan plombent les marchés européens ce mardi midi.

Les principales bourses européennes évoluent en baisse mardi midi, les motifs d'inquiétudes s'étant multipliés ces derniers jours avec des statistiques chinoises décevantes, la chute du gouvernement afghan face aux talibans et l'extension de restrictions sanitaires dans la région Asie-Pacifique.

Les baisses les plus sensibles au sein du Bel 20 sont le fait d’ Umicore (-1,1%), de Galapagos (-1,3%) et d 'Ageas (-1%) .

Aperam (+0,4%), Sofina (+0,3%) et Elia (+0,1%) figurent parmi les rares valeurs dans le vert.

Hors Bel 20, deux valeurs se distinguent grâce à leurs résultats semestriels: Lotus Bakeries grimpe de 9,4% et se négocie à un niveau record et Roularta prend 4,6%. Notons encore les gains d’Oxurion (+2,9%) et de Biocartis (+5,8%).