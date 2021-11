Target relevé sur Sofina | Trois biotechs se distinguent | Goldman Sachs n'est plus fan d'ING (+Briefing)

Umicore (+2,3%) emmène les valeurs haussières de l’indice de référence. Des rumeurs de presse indiquent que le groupe Tata serait intéressé par le pôle batteries de Johnson Matthey. Argenx progresse de 2%, KBC de 1,8% et Sofina de 1,7%. ING a relevé son objectif de cours sur cette dernière.

Proximus (-1,1%) est lanterne rouge (-1,1%). UCB cède 0,7% et WDP 0,2%.

Hors Bel 20, Bone Therapeutics s’envole de 15% après un accord portant sur la cession des droits de son produit phare. MDxHealth grimpe de 9,8% et Mithra de 8,6%. La biopharma liégeoise tient sa journée investisseurs ce lundi.

Keyware (-8,8%), Oxurion (-2,7%) et VGP (-2,7%) sont à la traîne.

Briefing actions belges

>Ian Gallienne, CEO de GBL : "Le non-coté va nous permettre de créer plus de valeur". Entré il y a 20 ans dans le giron de la famille Frère et à la barre de GBL depuis 10 ans, Ian Gallienne a porté la mue du célèbre holding vers les actifs privés et alternatifs. Rencontre.