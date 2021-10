Solvay perd un fan | Oddo vise le plus haut pour Aperam | Avis de brokers sur KBC, ING, Ahold et une SIR | Une biotech grimpe (+Briefing)

Les principales bourses européennes sont en hausse, ce jeudi midi, après la tendance positive de mercredi à Wall Street, mettant temporairement de côté les craintes liées à l'inflation et à la politique monétaire, et ce, alors que la saison des résultats va progressivement gagner en intensité.

Sofina et KBC sont en tête de l’indice de référence (+1,5%). Deux analystes ont relevé leur objectif de cours sur la banque. Aperam (+1,4%) n’est pas loin. Oddo BHF vise désormais les 75 euros pour le titre, le niveau le plus élevé parmi tous les brokers qui suivent la valeur. AvH prend 1,2% et GBL 1,4%.