Avis de brokers sur KBC, argenx et Lotus Bakeries | Aperam ex-coupon (+Briefing)

Dans le bas du tableau, on trouve Smartphoto (-3,9%), Vastned (-1,6%) et Cenergy (-1,6%).

Briefing actions belges

>Le poids lourd logistique Hillebrand vendu, Cobepa et Sofina encaissent. Le véhicule détenu majoritairement par les Spoelberch et le holding des Boël tireront plus d'un milliard de la vente du transporteur de vin et de whisky Hillebrand à Deutsche Post. Notre article.