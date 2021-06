Targets relevés sur Solvay, Ageas et Sipef | Goldman Sachs fan de KBC et d'ING | Rebond pour Unifiedpost (+Briefing)

Les principales bourses européennes évoluent en repli mercredi midi en raison des craintes suscitées par le variant Delta et de l'approche des chiffres de l'emploi privé aux États-Unis.

À l'exception d'Umicore (+0,6%) toutes les valeurs du Bel 20 sont dans le rouge. Les baisses les plus notables sont le fait de Galapagos (-2,1%), d'Aperam (-2%) et d'Ageas (-1,9%). Morningstar a pourtant relevé son objectif de cours sur l’assureur, qui est désormais le plus élevé de tous les brokers qui suivent la valeur.