Trois, et bientôt quatre sociétés en Bourse de Bruxelles

Fabian De Smet, responsable de la banque d’investissement en Europe chez Berenberg, estime quant à lui que " deux ou trois biotechs pourraient se lancer en bourse de Bruxelles au dernier trimestre de cette année, ou au début de 2022." "On sent un intérêt du côté des sociétés spécialisées dans les sciences de la vie. Quelques sociétés de ce côtés se sont montrées intéressées", ajoute Benoît van den Hove.

Un marché plus difficile

Benoît van den Hove constate que le marché est devenu plus difficile. "Les conditions de marché ont conduit à des dossiers d'introduction en bas de la fourchette de prix ou reportés. Le marché reste ouvert, mais moins qu'en début d'année. Les sociétés qui ont du mal à se financer ont particulièrement difficile en cette période, y compris à Bruxelles", indique-t-il. "On constate une fatigue des IPO chez les investisseurs, car il n'y a jamais eu autant d'opérations en Europe. Au premier trimestre, les investisseurs ont reçu des capitaux pour investir. Mais depuis mars, ce n'est plus le cas. Ils doivent vendre des positions existantes pour acheter des IPO. Ils sont devenus plus exigeants" indique Fabian De Smet. Ceci explique notamment pourquoi des sociétés ont plongé depuis leur introduction en bourse, comme Deliveroo, Affluent Medical, Alphawave et Believe.