UCB et Tubize suspendus | Proximus perd un de ses rares fans | Avis de brokers sur Cofinimmo et Aedifica (+Briefing)

Au sein du Bel 20, c’est Galapagos qui mène la danse (+1,5%). La biotech est suivie par Telenet et Colruyt qui gagnent 1%.

Hors Bel 20, Hamon monte encore (+3,5%). EVS prend 2,5% et Van de Velde 2,4%.

Nyrstar (-2%), Texaf (-1,4%) et Balta (-1%) traînent des pieds.

Briefing actions belges

>La cotation d'UCB et de Financière de Tubize a été suspendue à 10h26 dans l'attente de la publication d'un communiqué.

> Care Property Invest a levé 32,5 millions d’euros en émettant des "sustainability bonds" via un placement privé. Les obligations ont une échéance de 10 ans, avec des coupons de 2,05%. Le communiqué.

> Mithra a renégocié avec succès les obligations de paiements ("earnouts") liées à deux produits de sa plateforme de solutions thérapeutiques complexes - l’implant Zoreline et l’anneau hormonal contraceptif Myring - pour un montant total de 17 millions d’euros. Le communiqué.

>Oxurion a décidé de concentrer ses ressources sur ses deux essais cliniques en cours testant le THR-687 et le THR-149. La biotech ne fera plus d’investissements directs dans ses activités non essentielles. Le communiqué.