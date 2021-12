Un broker stimule le cours végétatif d'Onward Medical

Malgré un cours encore en deçà de son prix d'introduction, Onward a tout pour plaire, selon Kepler Cheuvreux. Il table sur un taux de croissance annuel d'environ 90%.

La période de silence se termine à peine pour Onward Medical que déjà la medtech, spécialisée dans le développement de thérapies pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, a son premier fan: Kepler Cheuvreux. Le broker a fixé sa recommandation à "acheter" avec un objectif de cours à 14,5 euros. Ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 60%! "Nous voyons le titre comme un cas unique et attrayant dans le domaine de la neurosimulation", soulignent les analystes Damien Choplain et Daan Vandenberk. "Il devrait bénéficier d'un important flux d'informations cliniques, réglementaires et commerciales au cours des prochaines années."

"Nous tablons sur une augmentation progressive du chiffre d'affaires à partir du lancement d'ARC-EX en 2023 (...), avec un pic des ventes à 400 millions d'euros d'ici à 2031. Soit un taux de croissance annuel d'environ 90% entre 2023 et 2031" Damien Choplain et Daan Vandenberk analystes chez Kepler Cheuvreux

Ils estiment qu'avec ses deux premiers appareils, ARC-IM et ARC-EX, la société belge cible actuellement un marché d'environ un demi-million de patients au total aux États-Unis et en Europe, sur lequel il n'y a pratiquement aucune concurrence. Ce qui correspond à une valeur de marché potentielle de plus de 10 milliards d'euros. "Nous tablons sur une augmentation progressive du chiffre d'affaires à partir du lancement d'ARC-EX en 2023 et d'ARC-IM en 2024 aux États-Unis et dans certains pays de l'Union européenne, avec un pic des ventes à 400 millions d'euros d'ici à 2031. Soit un taux de croissance annuel d'environ 90% entre 2023 et 2031."

Ils s'attendent également à ce qu'Onward atteigne l'équilibre opérationnel en 2028 et une marge d'EBIT à long terme d'environ 23%. Ce qui est à peu près en ligne avec ce que l'on retrouve dans le secteur des technologies médicales.