Un loueur de supermarchés vise la Bourse de Bruxelles

La Bourse de Bruxelles compte le pourcentage le plus élevé de sociétés immobilières en Europe, et une autre suivra bientôt. Le bailleur de petits supermarchés Forum Estates va se transformer en société immobilière réglementée (SIR) et vise une cotation sur Euronext Bruxelles avant la fin 2022 . Forum Estates deviendra ainsi la 18e SIR de la Bourse de Bruxelles.

Défensif

Si son projet d’introduction à la Bourse de Bruxelles se concrétise, il s’agira de la première SIR à se concentrer principalement sur les supermarchés et les chaînes de restauration. Plus de 60% de ses revenus locatifs proviennent plus particulièrement des supermarchés de quartier. Des supermarchés au profil plus défensif que celui des plus grandes structures du secteur de la distribution. Ces magasins d'alimentation de quartier sont en effet moins soumis à la concurrence du commerce électronique et, pendant la pandémie, ils ont gagné des parts de marché au détriment des plus grands magasins. On estime que ce segment connaît une croissance de 2% par an.