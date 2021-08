Un nouveau fan pour UCB | Target relevé pour GBL, Aedifica, Shurgard et Montea | Un "shorteur" se renforce sur Umicore (+Briefing)

Les principales bourses européennes sont en hausse, ce lundi midi, dans le sillage des places asiatiques et de la clôture positive de Wall Street vendredi, le reflux des inquiétudes sur la politique monétaire américaine favorisant les achats à bon compte après les lourdes pertes des séances précédentes.

L'activité du secteur privé de la zone euro a continué de croître à un rythme élevé en août malgré un léger ralentissement par rapport au plus haut de près de 20 ans enregistré le mois dernier, montrent les premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit.

Melexis est en tête des hausses au sein du Bel 20 (+1,8%). Elle est suivie par argenx (+1,5%), KBC (+1,3%) et Galapagos (+1,2%).

Aedifica (-0,8%) est lanterne rouge alors que KBC vient de relever son objectif de cours sur la SIR. Aperam abandonne 0,7% et Sofina 0,6%.

Hors Bel 20, les biotechs Genkyotex et MDxHealth grimpent respectivement de 8,9% et de 5,1%. Ter Beke progresse de 4,5% et Greenyard de 3,8%.