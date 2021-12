Une biotech s'envole | "Achetez Galapagos" | Target baissé sur Colruyt (+Briefing)

En queue de peloton, on pointera la présence de Jensen (+5%), de Celyad (+2,1%) et d’ Orange Belgium (+1,3%).

Briefing actions belges

>"BE Group n'as pas renoncé à une OPA sur Ageas ". Selon Bloomberg, le consortium BE Group étudie actuellement la faisabilité d'une nouvelle offre sur Ageas après une première approche qui s'est soldée par un échec. Notre article.

> Sequana Medical fait état, aujourd'hui, des résultats intermédiaires positifs de six patients de "Sahara Desert", l'étude de sécurité et de faisabilité de l'alfapump DSR chez des patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec une congestion persistante. Le communiqué.

>Advicenne annonce l’enregistrement d’avancées significatives dans la commercialisation et la distribution d'ADV7103 (Sibnayal), le premier et unique médicament approuvé pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés d'un an et plus. Le communiqué.