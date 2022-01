VGP, Befimmo et Xior, chouchous de Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux a placé VGP parmi sa liste de valeurs immobilières préférées. Befimmo et Xior ont bénéficié d'une recommandation à "acheter" par le courtier.

Investir dans l'immobilier coté en cette période n'est pas facile. En Europe, le secteur a perdu plus de 3% depuis le début de l'année, pénalisé par les attentes du marché d'un relèvement des taux d'intérêt. À la bourse de Bruxelles, les trois sociétés immobilières réglementées (SIR) du Bel 20 ont connu un début d'année difficile, avec un recul de plus de 6% pour WDP, de près de 2% pour Aedifica, et une légère progression de 0,14% pour Cofinimmo. Sur le marché élargi, VGP a lâché près de 7% sur la même période, mais des actions comme Xior et Befimmo sont parvenues à afficher une performance positive.

L'assouplissement probable des pressions inflationnistes, des anticipations d'inflation ancrées et des taux d'intérêt réels négatifs ne devrait pas entraîner une chute brutale des prix de l'immobilier de sitôt. Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux a noté qu'en 2021, "le secteur de l'immobilier coté a sous-performé le Stoxx 600 en 2021 de 7% en moyenne (hors distribution de dividendes)". Mais le courtier a remarqué que les sociétés de logistique s'en sont mieux tirées l'année passée que les spécialistes des bureaux ou du retail. "La plus grande crainte des investisseurs en actions est évidemment que la flambée récente des taux d'inflation déclenchera des hausses de taux d'intérêt qui mènerait à la baisse de la valeur des propriétés, car une augmentation potentielle des rendements obligataires pourrait surcompenser la croissance des loyers plus élevée", a indiqué le courtier dans une note. Mais il a estimé que, malgré ce risque, "l'assouplissement probable des pressions inflationnistes, des anticipations d'inflation ancrées et des taux d'intérêt réels négatifs ne devrait pas entraîner une chute brutale des prix de l'immobilier de sitôt".

Nous voulons garder une longue exposition à la logistique malgré la forte surperformance et l'expansion multiple au cours des dernières années. Frédéric Renard Analyste chez Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux a revu sa liste de valeurs préférées pour le secteur immobilier. VGP fait toujours partie de ses titres chouchou, avec un objectif de cours à 288 euros, soit un potentiel de hausse de 18%. "Nous voulons garder une longue exposition à la logistique malgré la forte surperformance et l'expansion multiple au cours des dernières années", a indiqué Frédéric Renard, analyste chez Kepler Cheuvreux.

109% L'action VGP a cartonné en 2021, progressant de 109%.

L'analyste a aussi relevé sa recommandation sur Befimmo et Xior à "acheter" contre "conserver". Il a remonté à 39 euros contre 37 son objectif de cours sur Befimmo. Il n'a pas changé son prix cible sur Xior. "Une nouvelle stratégie est sur le point d'être annoncée et pourrait jouer le rôle de catalyseur, une prime à l'objectif de fusions et acquisitions pourrait s'appliquer" dans le cas de Befimmo, a-t-il jugé. "Les finances de Xior ont prouvé jusqu'à présent leur résilience", a-t-il noté.

En revanche, il a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" sur Montea et Ascencio.