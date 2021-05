10.000 dollars pour envoyer un conteneur de la Chine vers l'Europe

L'expédition d'un conteneur de Shanghai à Rotterdam coûte désormais cinq fois plus cher qu'en octobre. De quoi relancer les craintes inflationnistes.

L'économie mondiale se redresse à un rythme effréné, soutenue par des mesures massives de relance et des ménages désireux de dépenser l'argent amassé , maintenant que la vaccination est en route.

Les économistes craignent, depuis un certain temps, que l'offre ne soit pas en mesure de répondre assez rapidement à la demande . Cela entraînerait une hausse des prix des semi-conducteurs, des produits chimiques de base, du cuivre, du bois et une poussée générale de l'inflation , du moins aux États-Unis.

Selon le cabinet d'études Drewry, il coûte, pour la première fois, plus de 10.000 dollars pour expédier un conteneur standard de 40 pieds de Shanghai à Rotterdam. Ce chiffre a été multiplié par cinq depuis octobre (voir graphique).

On avait, auparavant, assisté à une explosion des tarifs de transport maritime pour acheminer les conteneurs de l'Asie de l'Est vers les États-Unis. La raison invoquée est la même: une demande qui explose et qui rencontre les limites de l'offre, avec, au moins du côté américain, une pénurie aiguë de personnel logistique, des dockers aux camionneurs.