2022, l'année du test pour les nouveaux investisseurs

Les Américains n’ont jamais détenu autant d’actions en portefeuille depuis 70 ans. D’aucuns se disent dès lors que la banque centrale américaine ne peut pas se permettre de laisser le marché boursier s’effondrer. Les conséquences seraient trop importantes.

Les années 2020 et 2021, deux années de pandémie, auront été marquées par l’arrivée de nouveaux (jeunes) investisseurs en bourse et l'on peut s’en réjouir. Ces investisseurs ont profité du confinement et de la chute des cours boursiers en février-mars 2020 pour débarquer en force sur les marchés d’actions, aidés en cela par des applications boursières toujours plus performantes sur les smartphones. C’est vrai en Europe, en Belgique notamment, et aussi, bien évidemment, aux États-Unis. Sauf que dans ce dernier pays, les ménages ont reçu des chèques pour soutenir leurs revenus et leur consommation. Et une partie de l’argent ainsi perçu du gouvernement a filé vers la bourse. Résultat : la part des investisseurs individuels dans le trading total aux États-Unis a grimpé jusqu’à 24% au début de l’année avant de revenir récemment sous les 20%, selon des chiffres de Bloomberg.

Ces nouveaux investisseurs ont plutôt réalisé de bonnes affaires. Depuis mars 2020, l’indice boursier Stoxx 600 européen a gagné quelque 70% alors qu'aux États-Unis, le S&P 500 a doublé de valeur.

Ces deux dernières années, la richesse financière des ménages américains a ainsi fortement progressé. Elle a atteint 114.000 milliards de dollars (cela fait beaucoup de zéros…) à la fin du troisième trimestre 2021, selon des chiffres de la Federal Reserve (Fed). Ceci constitue une hausse de plus de 30% environ depuis le premier trimestre 2020. Et une large part de cette augmentation est liée à l’envolée des cours boursiers. En réalité, les Américains n’ont jamais détenu autant d’actions en portefeuille depuis 70 ans, indique Bank of America. La part des actions détenues directement et indirectement (via des fonds) atteint plus de 40% des actifs financiers totaux des ménages US.

Pour ceux qui ont découvert la bourse en 2020, ce seront les premières hausses de taux de leur vie d'investisseur.

Avec autant d’argent désormais lié aux actions, d’aucuns se disent que la banque centrale américaine ne peut pas se permettre de laisser le marché boursier s’effondrer. Les conséquences sur la richesse des ménages et aussi sur leur confiance seraient énormes, avec des effets économiques en cascade. N’oublions pas que ce sont les banques centrales qui sont en partie responsables de la hausse des cours des actions. Cette hausse constitue un effet collatéral de leurs achats d’actifs destinés à faire baisser les taux d’intérêt à long terme.

Dans nos colonnes, Alain Durré, le chef économiste de Goldman Sachs à Paris, soulignait récemment que depuis la crise de 2008, les grandes banques centrales ont adopté de manière implicite un objectif de stabilité financière. C’est d’autant plus vrai avec des États qui sont encore plus endettés en raison de la crise du covid. Tout ajustement des taux d'intérêt se fera de manière graduelle afin de ne pas perturber les marchés et d’éviter toute crise financière, dit-il.