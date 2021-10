À 1.000 milliards de dollars, Tesla divise toujours autant

Morgan Stanley, qui recommande aux investisseurs de "surpondérer" Tesla, fait remarquer que le résultat opérationnel annualisé du producteur de véhicules électriques n'est plus très loin de 13 milliards de dollars, ce qui le rapproche de celui de General Motors et de Ford . Mais, souligne la banque américaine, Tesla parvient à ce niveau à partir d'un chiffre d'affaires qui ne représente qu'une fraction de celui des groupes automobiles traditionnels.

Doutes

" Tesla est dominant dans la construction de voitures électriques, les batteries et la conduite autonome ", ajoute Adam Jonas, analyste de Morgan Stanley. "Tesla détient aussi un ensemble de technologies favorables et d’autres activités qui permettraient à l’entreprise d’être, à long terme, un champion dans l’automobile et l’énergie."

Un des grands soutiens actuels de l'action Tesla en bourse est la perspective de voir le groupe augmenter considérablement sa production dans les prochains mois grâce à la mise en service de ses deux nouvelles usines situées à Austin, dans l'État américain du Texas, et en Allemagne, à Berlin. Selon les analystes, le constructeur, qui a vendu moins d'un demi-million de voitures en 2020, pourrait en écouler jusqu'à un million et demi l'année prochaine.

Prévisions "vagues"

Parmi les sceptiques, on trouve aussi le courtier Cowen, qui prévoit une "performance en ligne avec le marché" de Tesla et lui attribue un objectif de cours de 625 dollars. Cowen estime que les perspectives émises par le constructeur automobile restent "vagues". Il souligne aussi l'écart important entre les attentes du marché et les prévisions de Tesla: alors que celui-ci table sur une croissance de plus de 50% de ses livraisons en 2022, les analystes attendent, en moyenne, une augmentation de 70%, s'étonne le courtier.