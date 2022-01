À la recherche des "surprises" de 2022

En 2021, personne n'avait prévu l'envolée de l'inflation à des niveaux compris entre 5 et 7%, la vraie (mauvaise) surprise de l'année . Surtout pas les banquiers centraux qui ont longtemps qualifié de "transitoire" la hausse des prix, avant de préciser en fin d'année que le transitoire pourrait être… plus durable que prévu. Alors quelle pourrait être la surprise de cette année 2022?

Est-ce une démission de Christine Lagarde, comme l'indiquait cette semaine le chef économiste de CBC, Bernard Keppenne, dans un podcast? La présidente de la BCE ne résisterait pas aux tensions entre gouverneurs sur la réponse à apporter afin de lutter contre l'inflation. D'aucuns avaient d'ailleurs déjà évoqué un retour de Lagarde en France dans un futur gouvernement, si Emmanuel Macron remportait la présidentielle. Le magazine MoneyWeek pousse le bouchon encore plus loin en prédisant le départ de Lagarde mais aussi de Jerome Powell à la Federal reserve (Fed). En cause, pour ce dernier, un conflit avec le président Joe Biden, également sur la question de la hausse des taux d'intérêt face à l'inflation.

Dans son scénario, Christopher Dembik souligne que la pandémie a provoqué un réveil chez les travailleurs américains, qui exigent aujourd'hui de plus hauts salaires et davantage de flexibilité. Résultat: compte tenu des autres tensions inflationnistes liées aux goulots d'étranglement du côté de la production et à la crise énergétique, la spirale prix-salaires pourrait pousser l'inflation à 15% au quatrième trimestre, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.