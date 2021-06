À quel point les marchés ont intégré le scénario d'une forte reprise?

Faute de grand rendez-vous cette semaine, les bourses sont reparties de l'avant. Mais la question du rebond économique et de l'inflation reste au cœur des préoccupations des investisseurs.

L'été sera chaud sur les marchés financiers. De plus en plus d'indicateurs macroéconomiques confirment le redémarrage de l'économie européenne. En témoigne l'indice PMI "flash" composite publié mercredi, qui a atteint 59,2 en juin. Soit son niveau le plus élevé depuis juin 2006.

"Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro est en train de se redresser et retrouvera son niveau d'avant la pandémie d'ici au premier trimestre 2022, un trimestre plus tôt que prévu au printemps." Christine Lagarde Présidente de la BCE

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a même indiqué vendredi que la reprise pourrait être plus rapide qu'attendu. "Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro est en train de se redresser et retrouvera son niveau d'avant la pandémie d'ici au premier trimestre 2022, un trimestre plus tôt que prévu au printemps", a-t-elle indiqué au Conseil européen, selon une source citée par l'agence Reuters. La grande argentière européenne a toutefois voulue se montrer rassurante en affirmant qu'un "soutien continu est nécessaire pour éviter que la pandémie laisse des cicatrices importantes dans l'économie".

Pas étonnant donc que les marchés actions aient repris leur ascension cette semaine. L'indice Stoxx Europe 600 a progressé de 1,23%. Au niveau sectoriel, la palme de la meilleure performance revient aux matières premières (+5,65%). Suivi par les valeurs de l'énergie (+2,89%) et des biens & services industriels (+2,22%).

Le taux US pourrait remonter jusqu'à 2%

Du côté du marché obligataire, les tensions observées depuis le début de l'année - mais qui s'étaient calmées le mois dernier - semblent reprendre en Europe. Le Bund allemand à 10 ans - la référence pour les pays de la zone euro - est ainsi remonté cette semaine, passant de -0,175 lundi à -0,158 vendredi. Même constat de l'autre côté de l'Atlantique: le taux américain à 10 ans a franchi la barre symbolique de 1,50%, à 1,52% environ.

"Il suffirait de quelques grosses surprises (sur les indicateurs) pour qu'une correction soit de nouveau possible" sur le marché obligataire mondial. Elwin de Groot Responsable de la stratégie macro de Rabobank

Et cette tendance pourrait bien se poursuivre dans les prochains mois. Selon une enquête réalisée par l'agence Reuters entre le 17 et 24 juin, plus de 60% de la quarantaine de stratégistes interrogés jugent probable un important mouvement de vente sur les marchés obligataires à court terme. En cause, l'éventuelle fin plus rapide que prévu des mesures de soutien d'urgence mises en place par les banques centrales pour faire face à la pandémie et ses conséquences économiques.

"Le message de Powell, c'est: 'Nous regardons au-delà (de l'inflation), nous n'allons pas tirer de conclusions hâtives', ce qui a contribué à ramener le calme. Mais il suffirait de quelques grosses surprises (sur les indicateurs) pour qu'une correction soit de nouveau possible", prévient Elwin de Groot, responsable de la stratégie macro de Rabobank. Les investisseurs resteront donc sur le qui-vive durant les prochains jours avec la publication des chiffres préliminaires sur l'inflation en zone euro et le rapport sur l'emploi américain.

À ce stade, les stratégistes s'attendent à ce que le taux américain à 10 ans reprenne son ascension au cours des prochains mois, pour atteindre 1,75% d'ici septembre 2021 et environ 2% d'ici juin 2022.

AvH en route pour retrouver son niveau d'avant pandémie

Terminons par un petit tour d'horizon à la Bourse de Bruxelles. Son indice phare, le Bel 20, a rebondi de 1,02% sur la semaine, à 4.179,93 points. L'action Ackermans & van Haaren signe la meilleure progression hebdomadaire (+7,43%). Elle a nettement profité de récents commentaires d'Oddo BHF. Le courtier franco-allemand a relevé lundi son objectif de cours à 170 euros contre 148 euros précédemment. Ce qui en fait le plus optimiste parmi les analystes qui suivent la valeur.

170 euros Le courtier franco-allemand Oddo BHF a relevé son objectif de cours pour Ackermans & van Haaren à 170 euros contre 148 euros avant. Selon les données compilées par Bloomberg, l'objectif de cours moyen des analystes pour AvH est de 150 euros.

Oddo justifie son point de vue très positif en pointant plusieurs "diamants cachés" dans le portefeuille du holding. En particulier l'introduction en bourse imminente de l'agritech Biotalys, la croissance florissante de la société minière en eaux profondes GSR, ou encore la trésorerie de ses filiales bancaires.

Umicore (+3,28%), GBL (+2,75%) et KBC (+2,46%) ont également été recherchés par les investisseurs.

Hors Bel 20, citons la performance d'Agfa-Gevaert, qui a progressé de 4,50% sur cinq séance. Le spécialiste dans l'imagerie a annoncé jeudi une augmentation du prix de ses plaques d'impression "Offset" pour la seconde fois cette année. En cause, la hausse des taux de fret et du prix des matières premières, en particulier l'aluminium, de l'énergie et des matériaux d'emballage.

La medtech Nyxoah (-0,20%) a de son côté dévoilé les détails de son introduction sur le Nasdaq. Elle espère lever 78,2 millions de dollars via l’émission de 2,76 millions d'actions et entrer ainsi au prix de 31,46 dollars. La cotation est prévue pour début juillet.