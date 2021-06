À suivre la semaine prochaine

Selon les données compilées par Bloomberg, les économistes s'attendent en moyenne à une légère baisse de l'inflation sur un an, à 2,1% contre 2,4% . Ce qui devrait calmer les inquiétudes de certains investisseurs quant à une surchauffe de l'économie qui pousserait la Banque centrale européenne (BCE) à resserrer sa politique monétaire plus rapidement que prévu.

Mercredi, on connaîtra les chiffres sur l'inflation en zone euro. Les économistes tablent, ici aussi, sur une légère baisse sur un an pour ce mois-ci, à 1,9% contre 2% en mai. Soulignons cependant que ce recul serait dû à une accalmie du côté des services. L'inflation dite "de base", c'est-à-dire qui exclut les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, retomberait à 0,8% sur un an contre 1% le mois précédent. L'hypothèse d'une accélération temporaire de l'inflation semble donc se confirmer.