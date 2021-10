Actions "value" ou de croissance?

Une note de la firme Ethenea revient sur l’opposition entre les actions de croissance et les actions dites "value " qui sont des valeurs plus traditionnelles qui visent le long terme et affichent une décote. Ce sont les valeurs recherchées par un gestionnaire comme Warren Buffett.

La firme Ethenea souligne que cela fait maintenant des années que les actions de croissance devancent nettement les titres "value". Ainsi, les premières ont surperformé les secondes 11 fois sur 12 au cours de ces dernières années. Depuis la crise de 2008/2009, les titres "value" n’ont réussi à dépasser les actions de croissance qu’une seule fois, en 2016. Ces dernières années, plus les rumeurs d’une renaissance de la "value" se faisaient fortes, plus les actions de croissance prenaient de l'avance.