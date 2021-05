Les cryptomonnaies inquiètent la planète finance

Les cryptomonnaies ont connu une énorme volatilité mercredi. Le bitcoin , la plus grande de ces devises électroniques, a perdu jusqu'à plus de 30% en milieu d'après-midi, avant de ramener son recul à moins de 10% en soirée. L'ether, deuxième cryptomonnaie la plus populaire, a dégringolé de plus de 40% avant de réduire sa perte à quelque 15%. Un accès de panique semble avoir parcouru le marché de ces devises virtuelles après la publication de déclarations émanant des banques centrales européenne et chinoise.