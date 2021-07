Atos prend une raclée après un avertissement de bénéfices

Les résultats d'entreprises ont rythmé la séance sur les marchés, avec une grosse déception chez Atos. Le secteur bancaire est resté nerveux avant les chiffres de JPMorgan et Goldman Sachs.

Les marchés d'actions ont commencé la semaine sur une note d'inquiétude en raison de la progression du variant delta du Covid-19. Les ministres des Finances du G20, réunis à Venise en fin de semaine dernière, ont alerté sur les risques d'un ralentissement de la reprise , encore plus du fait de la faible vaccination dans de nombreux pays. Cette alerte a rendu les investisseurs prudents. En outre, la décision, vendredi, de la banque centrale chinoise de réduire les réserves obligatoires des banques pour soutenir le crédit a surtout souligné les doutes sur la vigueur de la croissance.

Malgré cela, le Bel20 a avancé de 0,64%. Le CAC 40 a pris 0,46%, le DAX 0,65% et le FTSE 100 0,05%. Les indices Euro Stoxx 50 et Stoxx 600 ont progressé respectivement de 0,62% et 0,69%, au terme d'une séance marquée par de la volatilité.