Berkshire Hathaway a ralenti ses rachats d'actions

Le holding du milliardaire Warren Buffett a racheté des actions à hauteur de 6 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit moins que de janvier à mars.

Le holding Berkshire Hathaway du milliardaire américain Warren Buffett n'a racheté "que" 6 milliards de dollars d'actions au deuxième trimestre, en deçà des 6,6 milliards de dollars rachetés au cours des trois premiers mois de 2021. Il s'agit du montant le plus bas depuis la même période en 2020. Berkshire a également été vendeur net d'actions pour le troisième trimestre consécutif.

144 mds $ Trésorerie de Berkshire Berkshire Hathaway conserve une trésorerie impressionnante de 144 milliards de dollars.

La trésorerie du groupe reste ainsi très élevée, à 144 milliards de dollars, soit légèrement en dessous du niveau du premier trimestre. Buffett a été confronté à un problème de luxe ces dernières années: trop d'argent et trop peu d'opportunités. Il a eu du mal à trouver des opportunités à rendement plus élevé et s'est de plus en plus tourné vers les rachats comme alternative. Mais l'action de Berkshire s'est redressée ces derniers mois, les titres de classe A du holding ayant gagné 8,5% au deuxième trimestre.

Le bénéfice de Berkshire a bondi à 6,7 milliards de dollars au cours de cette période, grâce aux bénéfices engrangés via ses participations dans des groupes industriels, des sociétés de services et des détaillants. Le holding de Warren Buffett a profité de la reprise de l'économie américaine après le creux de la crise sanitaire. Pourtant, il a été confronté à des coûts plus élevés pour certains matériaux, qui ont affecté des entreprises, notamment dans la construction résidentielle.

Berkshire a également éprouvé des difficultés en raison de pertes plus élevées de son assureur automobile, Geico. Les conducteurs, qui reprennent la route alors que les États-Unis réduisent les restrictions depuis plusieurs mois, ont entraîné des accidents plus fréquents, entraînant une chute des bénéfices de Geico de près de 70 % au cours du deuxième trimestre. Berkshire a aussi dû débourser 160 millions de dollars à cause d'un incendie dans l'une des installations du fabricant de produits chimiques Lubrizol à Rockton, dans l'Illinois, en juin, a-t-il déclaré.

