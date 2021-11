Berkshire Hathaway inactif sur les achats d'actions

Le holding de Warren Buffett termine le mois de septembre avec un cash de 149,2 milliards de dollars. Il est resté à l'écart d'achat d'actions de sociétés, jugées trop chères.

Berkshire Hathaway, le holding du milliardaire américain Warren Buffett, a annoncé samedi une amélioration des résultats d'exploitation. Berkshire a également déclaré avoir racheté 7,6 milliards de dollars de ses propres actions au troisième trimestre, reflétant son besoin de mettre de l'argent au travail alors que les cours des actions atteignent régulièrement de nouveaux sommets et que les achats de sociétés entières apparaissent trop coûteuses.

Les rachats et autres activités boursières suggèrent que Warren Buffett voit une plus grande valeur dans sa propre entreprise que dans les autres. En effet, Berkshire Hathaway a terminé le mois de septembre avec 149,2 milliards de dollars de liquidités et équivalents, un record, et a vendu environ 2 milliards d'actions de plus qu'il n'en a acheté au cours du trimestre.

Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre a augmenté de 18 % pour atteindre 6,47 milliards de dollars, soit environ 4 331 dollars par action de catégorie A, contre 5,48 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net a diminué de 66% à 10,3 milliards de dollars, ou 6 882 dollars par action de catégorie A, contre 30,1 milliards de dollars, reflétant la baisse des gains latents sur les actions ordinaires de Berkshire, notamment Apple et Bank of America.

Les rachats d'actions ont porté leur montant total à 20,2 milliards de dollars cette année, et à près de 45 milliards de dollars depuis la fin de 2019. Le nombre d'actions de Berkshire a encore diminué en octobre, suggérant qu'il a racheté 1,7 milliard de dollars supplémentaires de ses propres actions.