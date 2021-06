Bill Ackman et sa Spac veulent entrer dans le capital d'Universal Music

Alors que l'arrivée en bourse du premier label de musique au monde se précise, on s'active en coulisses dans le partage des parts d'Universal Music Group (UMG).

Vivendi, l'actionnaire majoritaire, veut tirer le maximum de son fleuron musical qu'il a décidé d'envoyer à la Bourse d'Amsterdam en distribuant 60% du capital d'UMG à ses actionnaires actuels. Et on se bouscule pour les 40% restants.

Course contre-la-montre

Au vu de cette transaction, l'entreprise était alors valorisée à 33 milliards d'euros. On évoque à présent une valorisation tournant autour des 35 milliards d'euros, dettes comprises.

Vivendi doit maintenant finaliser la cession de ces parts supplémentaires en amont de l'introduction en Bourse d'Amsterdam fixée au plus tard au 27 septembre prochain.

Lire aussi | On se bouscule pour entrer à la Bourse d'Amsterdam

Bill Ackman entre dans la danse

Le groupe aux mains de Vincent Bolloré gardera un pied dans le capital du champion mondial du streaming musical, une niche qui tire la forte croissance d'UMG ces trois dernières années. Bolloré a toujours dit qu'il avait l'intention de conserver une participation d'au moins 10% dans le label des Beatles, des Rolling Stones ou encore de Rihanna, Justin Bieber et Lady Gaga, et cela, "pendant une longue période".

Dix pour cent, c'est aussi la part que pourrait prendre Bill Ackman. En euros, nous serions autour des 3,2 et 3,5 milliards, soit environ 4 milliards de dollars. La Spac du milliardaire américain Bill Ackman, appelée Pershing Square Tontine, a levé 4 milliards de dollars lors de son arrivée à Wall Street, un montant record pour une Spac. Le véhicule financier d'Ackman a donc les reins assez solides pour s'emparer de 10% d'UMG. Il est également soutenu par des actionnaires bien connus à Wall Street comme Guggenheim Investments, le fonds spéculatif The Baupost Group et Wells Capital Management.