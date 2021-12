BuzzFeed évite le "bad buzz" pour son entrée au Nasdaq

Désamour pour les Spacs

Déjà cotée à Wall Street depuis le mois de mars, la Spac en question s’appelle 890 Fifth Avenue Partners . En tant que "Special Purpose Acquisition Company", elle avait précisément pour but de lever des fonds en s’introduisant en bourse afin d’ensuite acquérir une autre société qui reprendrait sa cotation après avoir fusionné avec elle.

À l’époque de l’annonce de la fusion, BuzzFeed ambitionnait d'être valorisé à pas moins de 1,5 milliard de dollars et de récupérer les 288 millions alors levés par 890 Fifth Avenue Partners. C’est ce dernier montant qui a fondu comme neige au soleil puisqu’il ne représente plus que 16 millions de dollars pour BuzzFeed, en plus de 150 millions levés au travers d'obligations convertibles. Dans la foulée de cette annonce, la valorisation boursière de la Spac était retombée à un peu plus de 350 millions de dollars à la clôture de Wall Street vendredi.