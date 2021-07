Le rebond rapide des économies, les nouveaux records boursiers engrangés par les marchés américains ainsi que la hausse des prix immobiliers témoignent-ils d'un trop bel optimisme?

"C'est quand tout va bien qu'il faut s'inquiéter." C'est un peu le mantra de la Banque des règlements internationaux (BRI). La façon dont les économies sont en train de rebondir après la récession liée à la crise sanitaire ainsi que la spectaculaire progression des marchés boursiers depuis l'an dernier, tout cela est-il un peu trop beau pour être vrai? C'est la question posée par Agustín Carstens, le directeur général de la "banque centrale des banques centrales".

C'est son job, la BRI est là pour s'inquiéter des choses qui pourraient mal tourner sur la planète financière…

Comme un présage, avant la publication du rapport de la BRI, les marchés financiers se sont inquiétés en début de semaine de la propagation du variant Delta du coronavirus, dans des pays comme le Royaume-Uni et le Portugal. Et c'est précisément un des scénarios décrits par la BRI: un virus qui s'avère plus difficile à maîtriser que prévu.

Que les choses soient claires, le scénario central du "Pandexit", la sortie de crise, reste celui d'un contrôle du virus et d'une hausse de l'inflation mais qui ne serait que temporaire. C'est le scénario soutenu par les banques centrales.

Le deuxième scénario, plus problématique, est celui d'une reprise économique qui est plus forte qu'attendu avec une inflation qui dérape. Cela nécessite un durcissement prononcé des conditions financières, provoquant des turbulences sur les marchés.

Et puis, il y a ce troisième scénario où la croissance économique déçoit parce que le virus suscite de nouvelles inquiétudes. Les variants résistent aux vaccins existants, et une certaine période est nécessaire avant d'en développer de nouveaux. De quoi retomber dans de nouveaux scénarios de confinement. La peur d'une vague de faillites pourrait alors se matérialiser. Ce qui pourrait mettre la pression sur les banques. D'autant que certaines institutions financières, constatant la récente amélioration conjoncturelle, ont effectué des reprises sur leurs provisions effectuées en 2020 pour pertes de crédit. Elles pourraient donc être prises à revers.

Dans ce troisième scénario, le PIB pourrait chuter de 3% dans la zone euro et de 3,5% aux États-Unis. C'est le scénario que personne n'espère... mais que l'on ne peut malheureusement pas totalement écarter.

Même si une hausse des prix immobiliers durant une récession n'est pas un fait exceptionnel, les hausses ont été inhabituellement élevées.

D'autres éléments inquiètent encore la BRI. Il en est ainsi de la prise de risque agressive sur les marchés. La débâcle en mars dernier du fonds Archegos Capital Management qui a provoqué des pertes substantielles pour Credit Suisse et Nomura en est l'exemple type.

C'est aussi l'appétit pour le risque qui a dopé les marchés d'actions. Même en tenant compte du faible niveau des taux d'intérêt, les marchés boursiers sont apparus chers aux États-Unis, souligne le rapport annuel. Et l'indice américain Standard & Poor's 500 a continué à battre des records cette semaine. L'engouement manifesté pour les introductions en bourse rappelle aussi celui enregistré à la fin des années 1990 lors du boom des valeurs technologiques. Une période qui s'est mal terminée...