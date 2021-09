Cathie Wood lance sa version d'un fonds indiciel durable

La grande tendance des placements durables a séduit Cathie Wood. La fondatrice de la société de gestion américaine Ark Invest, spécialisée dans les ETF (fonds suivant un indice et cotés en bourse), lance à son tour sa version d'un fonds qui respecte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'ETF de la gestionnaire suivra un indice qui exclut des sociétés liées aux jeux, à l'alcool, au pétrole, mais aussi les banques. Le top 100 des entreprises détenues à travers ce fonds comprend en revanche des noms très connus dans le secteur technologique comme Salesforce, Microsoft et Apple, mais aussi des groupes comme Nike et Chipotle, sans oublier la valeur favorite de Cathie Wood, Tesla.