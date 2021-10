Ce qu'il faut attendre de cette nouvelle saison de résultats

Problèmes d'approvisionnement et hausse des coûts. Retenez bien ces mots, vous risquez de les voir apparaître plus d'une fois en parcourant les rapports trimestriels que les sociétés cotées vont publier lors des prochaines semaines.

On sent d'ailleurs les marchés actions nerveux à ce sujet. D'autant que nous sommes dans un contexte de remontée des taux d'intérêt. Le moindre avertissement sur résultats est lourdement sanctionné en bourse . En témoigne la chute d' Asos à Londres en début de semaine. Le géant britannique du prêt-à-porter en ligne a dû revoir à la baisse ses ambitions pour 2022 en raison de plusieurs vents contraires . Nul doute qu'il ne sera pas le dernier dans ce cas.

Chez Morgan Stanley, on craint qu'un éventuel enchaînement de "profit warnings" ne provoque une vague de ventes massives sur les marchés financiers à court terme. La faute, selon la banque, a des attentes trop élevées, qui n'ont pas pris totalement en compte l'impact des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement . "L'ampleur de la décélération de la croissance des bénéfices déterminera peut-être l'ampleur de la correction du S&P 500", estime son responsable des investissements Michael Wilson. Il évoque une possible correction de 10 à 20% .

Sous-performance des banques US?

La nouvelle saison des résultats s'ouvre officiellement ce mercredi à Wall Street. Comme d'habitude, ce sont les grandes banques américaines - JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley et Goldman Sachs - qui ouvrent le bal. Leurs bénéfices devraient avoir progressé d'environ 19% sur un an pour la période juillet-septembre, contre près de 160% les trois mois précédents.