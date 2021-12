Ce qu'il faut savoir pour investir dans la medtech

Les sociétés spécialisées dans la technologie médicale ont bien performé en bourse ces dernières années. Et si la pandémie a plombé le cours de certaines, cela n'enlève rien à leurs perspectives attrayantes.

La technologie médicale – ou medtech – et les marchés financiers font-ils bon ménage? Globalement, ce sous-segment du secteur de la santé se porte plutôt bien en bourse. Il représente un peu plus d’un tiers de l’indice de référence MSCI Healthcare et attire toujours plus d’investisseurs intéressés par le monde de l’innovation.

À tel point que bon nombre de medtechs se négocient actuellement avec une prime par rapport à leur valeur intrinsèque. "Ce sont des entreprises qui ont des fondamentaux magnifiques, des positionnements de marché significatifs, un rythme d’innovation et des perspectives de croissance très élevés. Ce qui justifie le fait qu’elles se négocient en bourse avec des multiples de valorisation supérieurs à ceux de sociétés pharmaceutiques classiques", explique Ken Van Weyenberg, membre de l’équipe gestion thématique chez Candriam.

Il note d’ailleurs que les medtechs affichent de belles performances sur les cinq dernières années. Elles ont enregistré une hausse d’environ 150%, contre environ 80% pour le MSCI Healthcare sur la même période.

Les champions américains et européens

Parmi les grands noms de ce secteur, on retrouve principalement des entreprises américaines. Citons par exemple Thermo Fisher (environ 220 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière), Danaher (200 milliards), Medtronic (130 milliards) ou encore Boston Scientific (50 milliards).

Le marché européen de la technologie médicale est en revanche bien moins important. Selon le dernier rapport de l’association Medtech Europe, il est estimé à environ 140 milliards d’euros pour 2020. Plus de 33.000 sociétés spécialisées dans la technologie médicale sont recensées sur le Vieux Continent. Et 95% d’entre elles sont des petites ou moyennes entreprises.

Cela se ressent naturellement en bourse: la plus grosse medtech européenne s’appelle Siemens Healthineers avec une capitalisation boursière de 70 milliards d’euros. Soit 2/3 de moins que son homologue américaine. Le géant néerlandais Philips est de son côté tombé à 30 milliards après avoir annoncé un rappel massif de respirateurs artificiels et d'équipements en septembre.

À la Bourse de Bruxelles, on a beaucoup entendu parler de la medtech Onward Medical ces derniers temps suite à son IPO en octobre. Son parcours boursier n’est pour l’heure guère glorieux. D’autres sociétés belges développent des technologiques pour le médical comme Agfa-Gevaert, Nyxoah ou IBA.

Un contre-temps qui n’enlève rien aux perspectives

La crise sanitaire a provoqué des remous parmi les medtechs – comme dans n’importe quel secteur coté en bourse. Si les sociétés actives de près ou de loin avec le Covid-19 ont vu leur cours s’envoler, les autres ont chaque fois accusé le coup à l’annonce d’une nouvelle vague. "La pandémie a clairement eu un impact négatif sur l’industrie medtech, car dans de nombreuses régions du monde, les opérations électives (c’est-à-dire non urgentes) ont été reportées pendant plusieurs mois", confirme Grégoire Biollaz, gérant du fonds Pictet Health.

Avant de nuancer: "Mais ce n’est pas non plus quelque chose qui a transformé la façon dont on traite les patients. Ceux-ci sont simplement en attente. La pandémie a donc provoqué un petit frein à court terme, tout en créant un flux continu de patients pour les prochains mois."

C’est pourquoi, selon lui, les perspectives restent en général très attrayantes à court et moyen terme. Le marché mondial des medtechs et du diagnostic devrait approcher les 600 milliards de dollars d’ici 2024. Ce qui se traduit par une croissance attendue des bénéfices de 5% à 7% en moyenne par an.

Critères de sélection

Vous aimeriez investir dans les medtechs? Sachez d’abord que leur profil de risque est similaire aux biotechs. La moindre nouvelle peut faire s’envoler ou dégringoler une action. "Cela reste un secteur de croissance, avec une certaine volatilité. Par prudence, il vaut mieux y investir graduellement", prévient Ken Van Weyenberg. Pour un portefeuille diversifié, il conseille que le poids des medtechs soit compris entre 5% et 8%. Le poids du secteur de la santé en général peut par contre grimper jusqu’à 15% ou 20% du portefeuille.

Grégoire Biollaz recommande pour sa part de scruter la taille du marché auquel s’attaque l’entreprise, son niveau de compétitivité, la qualité de ses produits et de son management. "Dans le cas d’une société mature, il faut également connaître ses parts de marché, si elle a une position dominante dans un marché très consolidé. Et pour une société de petite taille qui se lance avec un nouveau produit, il faut alors comparer celui-ci avec les existants, comprendre les différences techniques et évaluer les possibilités en matière de marketing pour grignoter des parts de marché."