Ces indices européens qui font la course en tête

Lorsque la route s’élève et que les difficultés commencent, les sprinters laissent la place aux grimpeurs sur le Tour de France. C'est exactement le scénario auquel on assiste sur les marchés boursiers.

Vous l’avez peut-être remarqué, mais on ne parle plus trop du danger de bulles spéculatives ces derniers jours. Alors disparues, les bulles? En tout cas, le mois de mai est désormais derrière nous; il s’est achevé sur une stagnation des indices boursiers. Il n’y a pas eu de vraie vague de "sell in May" qui aurait confirmé le célèbre adage boursier.

Les indices éprouvent en réalité quelques difficultés à trouver une tendance bien précise, même si l’indice européen Stoxx 600 a battu des records historiques cette semaine. En ce mois de juin, certains en sont déjà à établir un bilan à mi-parcours. Et ce bilan n’est pas du tout négatif, loin de là.

Un peu étrangement, les différents indices boursiers ressemblent à un peloton de cyclistes qui s’est élancé dans une étape de montagne du Tour de France. Devant, la Bourse de Paris imprime la cadence avec une appréciable avancée de 17% depuis le début de l’année pour l'indice CAC 40. Juste derrière, l’Allemagne et les Pays-Bas (14%) tentent de ne pas se laisser trop distancer. Le Bel 20 bruxellois résiste plutôt bien avec +13%, une performance égale à celle du Dow Jones américain. Si ce dernier fait légèrement mieux que l’indice Standard and Poor’s 500 (12%), l’indice Nasdaq Composite a, lui, complètement décroché, avec seulement 6% de hausse depuis janvier. Cela sent le passage à vide. Et que dire alors des indices boursiers chinois (1,3% pour le CSI 300) qui se traînent en queue du peloton mondial.

Bref, le peloton boursier a explosé face aux premières difficultés. Les valeurs les plus costaudes (les actions "value" ou cycliques) mènent la danse. Et les sprinters (les valeurs de croissance) qui avaient animé toutes les étapes précédentes sont rentrés dans le rang en attendant des jours meilleurs.

Pour l’Europe, c’est le début de la revanche boursière. La zone euro comporte moins de valeurs technologiques que les États-Unis et la Chine mais est en revanche bien fournie en valeurs cycliques industrielles et en valeurs plus traditionnelles. C’est le cas de la Bourse de Paris qui a grimpé cette semaine à ses meilleurs niveaux depuis plus de 20 ans, s'approchant de son record absolu qui remonte au 4 septembre 2000. Si les banques effectuent une belle remontée (+57% pour Société Générale!), les géants français du luxe ont aussi bien presté, avec LVMH (+28%) - la plus grosse capitalisation de la zone euro - qui a profité de la reprise rapide de la consommation chinoise.

Et notre Bel 20 dans tout cela? L'indice bruxellois, qui se situe à environ 4.080 points actuellement, court encore derrière son niveau d’avant la pandémie (4.198 points le 17 février 2020). Et il faudra encore patienter un certain temps avant d’apercevoir à l’horizon le record absolu de 4.757 points qui date du 23 mai 2007.

Les difficultés de la montagne pour les indices boursiers, ce sont les craintes d'une remontée des taux d'intérêt dans le sillage de l’augmentation de l’inflation. En Europe, l'inflation a atteint 2%, son niveau le plus élevé depuis 2018, surtout en raison des prix de l'énergie. Cela n'effraie pas pour l'instant la Banque centrale européenne qui continue à penser que la hausse des prix ne sera que transitoire. Un message similaire est distillé de l'autre côté de l'Atlantique. Face à cela, il est très possible qu'au gré des statistiques économiques, les indices boursiers continuent à évoluer dans des fourchettes étroites et plutôt horizontalement, comme c'est le cas depuis deux mois.