"Cinq facteurs pour guider les investisseurs"

"Investir dans la décennie post-covid va représenter un défi inédit pour les investisseurs ", souligne Bill Street (Group CIO) à l’occasion de la présentation des perspectives économiques et financières de Quintet, actif en Belgique au travers du banquier privé Puilaetco. Dans un contexte d’expansion économique appelé à se poursuivre durant les 12 prochains mois (avec une croissance mondiale attendue autour de 4,3% en 2022), il renouvelle sa préférence pour les actions face aux obligations . Il met également en avant et cinq facteurs susceptibles de guider les investisseurs dans leurs décisions.

Haut rendement

Premièrement, dans un contexte de ralentissement de la croissance et de normalisation pour les prix des actifs, les actions ont tendance à être moins performantes, ce qui va nécessiter davantage d’efforts dans la sélection des positions . "L’accent va être moins accentué sur les secteurs défensifs, même si les nouvelles entourant l’épidémie et Omicron seront susceptibles d’augmenter ponctuellement la volatilité sur certains secteurs". Lorsque les chaînes d'approvisionnement seront rétablies, les entreprises internationales de qualité devront être privilégiées.

Deuxièmement, le Royaume-Uni et les États-Unis vont être contraints de relever leur taux directeur durant les prochains mois . Dans ce contexte, Daniele Antonucci (chef économiste et macro-stratégiste) s’attend à une bonne performance de la livre sterling et du dollar . "Dans un contexte de hausse des rendements obligataires, des opportunités pourront être trouvées dans les obligations à haut rendement ou dans les actions financières".

Chine et durabilité

Disruption

Et cinquièmement, les spécialistes du groupe Quintet mettent également l’impact de la pandémie sur notre rapport avec la technologie, et le besoin d’innover pour redynamiser la productivité, la création d’emploi et la croissance globale. "Dans de nombreux domaines, notre vie sera désormais différente, et nos portefeuille doivent aujourd’hui incorporer cette nouvelle réalité", souligne Bill Street, notamment en incorporant les disrupteurs qui vont être à la source des changements structurels dans nos économies.