Coup dur pour les matières premières

La Réserve Fédérale américaine a jeté un froid sur les marchés en adoptant un ton moins accommodant. Elle a suggéré une première hausse des taux d'intérêt aux États-Unis en 2023 et un début de discussion sur une diminution de ses rachats de titres sur les marchés. Le changement de ton de la banque centrale a surpris car jusqu'à présent, elle s'était montrée déterminée à garder sa politique monétaire très souple pour aider l'économie américaine à se reprendre. La hausse récente de l'inflation aux États-Unis a toutefois provoqué une réaction de la Fed. Celle-ci a relevé ses prévisions d'inflation pour cette année à 3,4%, et estimé que la hausse des prix à la consommation devraient revenir autour de 2% en 2022.

Les analystes ont toutefois noté un impact limité de la Fed sur les marchés . "Le changement de la Fed dans l'appréciation des risques sur l'année à venir a eu des fortes conséquences sur le marché obligataire, et dans une moindre mesure sur les marchés actions", a constaté Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBPAM. "La possibilité d'un relèvement des taux directeurs plus tôt que prévu a poussé notamment les anticipations d'inflation à la baisse alors que les taux réels remontaient quelque peu, mais au total les taux à long terme ont baissé après les annonces", a-t-il ajouté. Le taux allemand à dix ans est tombé à -0,205%.

Des valeurs minières en souffrance

Au sein du Stoxx 600, le secteur minier a souffert cette semaine suite à la vigueur du dollar - face aux autres devises - qui a bénéficié des annonces de la Fed. Le compartiment a signé la plus forte baisse de l'indice, avec un recul de 7,86% sur la semaine. Un dollar plus fort rend les prix des matières premières liées au billet vert plus chers et moins attirant pour les investisseurs en devises étrangères. Le cours du cuivre en particulier a connu sa chute hebdomadaire la plus importante depuis mars 2020, avec une baisse de 7,5%.