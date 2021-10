Daniel Loeb, l'activiste dans toute sa splendeur...

Sa société Third Point, fondée en 1995 et qui gère un peu de moins de 20 milliards de dollars, est une habituée de quelques gros coups médiatico-financiers (Sotheby’s, Nestlé, Sony, Herbalife, Yahoo…). Ses critiques à l’égard du géant pétrolier Royal Dutch Shell, il les a étayées dans une lettre aux investisseurs. Il évoque une stratégie "incohérente" et surtout une sous-performance de l’action (même si le titre a fortement rebondi cette année). Il parle de "deux décennies difficiles pour les actionnaires", avec un return annualisé de 3% seulement et en appelle en conséquence à une modification de la structure du groupe en créant deux entreprises: l'une regroupant les activités historiques et l’autre regroupant le gaz naturel liquéfié et les énergies renouvelables qui investirait massivement dans les énergies alternatives. Ses achats d’actions ont eu lieu au cours des deuxième et troisième trimestres de cette année pour un montant estimé à 750 millions de dollars. Chez Shell, le CEO Ben van Beurden a répliqué jeudi, en défendant sa stratégie. À ses yeux, des fonds comme Third Point n’aident pas à la transition énergétique dans laquelle Shell est impliquée.