Dans les "actions mèmes", AMC surpasse désormais GameStop

Les "Reddit traders" sont de retour. Ces investisseurs particuliers coalisés via des réseaux sociaux et des forums sur internet tels que Reddit (d'où leur surnom) viennent de provoquer une forte fluctuation du cours d'AMC Entertainment à Wall Street. Le prix de l'action de ce groupe de complexes de cinéma a été multiplié par deux à la clôture de la Bourse de New York mercredi puis a subi une déroute en début de séance jeudi, perdant plus de 25% en moins d'une demi-heure, ce qui a provoqué une brève suspension du titre.