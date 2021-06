Débuts historiques pour l'Europe sur le marché de la dette

Entre mi-2021 et 2026, l'Union européenne devrait emprunter environ 150 milliards d'euros par an, ce qui en fera un des principaux émetteurs en euro.

En tout, les volumes d'emprunt de l'Union devraient s'élever à quelque 150 milliards d'euros par an entre mi-2021 et 2026. Cela fera de l'UE l'un des principaux émetteurs en euro. À titre de comparaison, la France et l'Allemagne prévoient d'emprunter respectivement 260 et 240 milliards d'euros à moyen et long terme cette année. L'État belge doit, lui, lever 43,6 milliards d'euros.