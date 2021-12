Delivery Hero ne fait pas recette en Allemagne et au Japon

Les principaux indices actions en Europe sont parvenus à poursuivre leur rebond ce mercredi, alors que le marché entre dans sa torpeur hivernale . Avant de reprendre le goût du risque, "les investisseurs veulent d'abord être certains quand et s'il y aura une solution aux problèmes de goulots d'étranglement de livraison, d'inflation et de pression sur les taux d'intérêt", explique Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Le Footsie britannique a progressé de 0,61%, le Dax allemand de 0,95% et le CAC 40 de 1,24%. L'indice Stoxx Europe 600 a de son côté pris 0,92%. Au niveau sectoriel, les compartiments de la technologie (+1,88%), des biens industriels (+1,54%) et des loisirs (+1,35%) ont soutenu la tendance européenne.

Le titre Delivery Hero a signé la meilleure performance de la séance, avec un bond de 7,37% à la Bourse de Francfort. Le spécialiste des livraisons de repas a annoncé que sa filiale Foodpanda cesserait ses activités dans six villes allemandes (Cologne, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich et Stuttgart), réduisant sa présence outre-Rhin à un hub basé à Berlin axé sur le développement de solutions logistiques et technologiques. "Nous ne nous attendions pas à cette annonce, mais elle est positive, car ces marchés étaient déficitaires pour l'entreprise", souligne Morgan Stanley. Delivery Hero envisage par ailleurs de vendre ou de simplement fermer ses opérations au Japon .

Mauvaise image pour Barco

La palme de la plus forte baisse revient à Barco, dont l'action a chuté de 9,07% à 17,44 euros. Le spécialiste de l'imagerie a revu à la baisse ses prévisions annuelles en raison notamment des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, y compris la hausse des prix des composants, l’augmentation des tarifs des courtiers de fret et la hausse des coûts logistiques. Il table désormais sur un Ebitda compris entre 56 et 60 millions d'euros. "Cette annonce n'est clairement pas bonne et va donner une autre entaille à sa réputation, qui était déjà impactée depuis la crise du Covid", a réagi Kris Kippers de Degroof Petercam.