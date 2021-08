Des chiffres de l'inflation attendus la semaine prochaine

L'inflation de la zone euro, des indices PMI en Chine et les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont au menu de la semaine prochaine. On attend également plusieurs résultats de sociétés.

Les regards seront surtout tournés vers les statistiques économiques. Mardi, les chiffres de l'inflation en août pour la zone euro seront publiés. Les analystes s'attendent à un glissement annuel de 2,7%, au-dessus du chiffre de juillet (2,2%) et s'éloignant de plus en plus de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE). Il est peu probable que cette accélération, à elle seule, changera l'opinion de la BCE selon laquelle les pressions sur les prix sont transitoires et les politiques de relance peuvent se poursuivre jusqu'à l'année prochaine.