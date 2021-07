Des résultats et une BCE rassurante sauvent les actions

Le secteur technologique européen s'est aussi fait remarquer avec un bond de 2,72% sur la semaine. Les résultats d'ASML ont porté le titre (+8,4% d'un vendredi à l'autre) et ont été jugés solides par les analystes. Le groupe a relevé ses prévisions et annoncé un programme de rachat d'actions. Chez Oddo, l'analyste Stéphane Houri a souligné qu'ASML "continue d'être porté par un momentum explosif". "Les actions ASML sont chères, mais elles reflètent l'exceptionnelle position de la société", ajoute-t-il. Les autres fabricants de puces électroniques, comme BE Semiconductor (+7,38%), Nordic Semiconductors (+7,79%) et ASM (+7,75%) ont profité du bond d'ASML. Pourtant, aux États-Unis, Texas Instruments aurait pu enrayer la progression des titres européens du secteur. Les ventes de la société ont déçu le marché, alors que les investisseurs s'inquiètent de la hausse dans les récentes commandes, qui résulteraient en partie d'achats panique des clients. Mais en Europe, l'impact n'a pas été ressenti.