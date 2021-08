Deux nouveaux admirateurs pour l'action Marks & Spencer

Après un démarrage en franche hausse, les indices européens ont ralenti la cadence en deuxième partie de séance, certains comme le Bel 20 et le Dax se maintenant dans le vert jusqu'à la fin de la séance, d'autres comme le CAC 40 et le FTSE MIB de Milan refluant définitivement en territoire négatif.

L'indice paneuropéen reprenant les 600 plus importantes capitalisations européennes a également effacé sa progression matinale pour rester à proximité de l'équilibre, changeant de direction au gré des hésitations des investisseurs. Le Stoxx Europe 600 a fini la journée en léger recul, coincé entre le repli des valeurs bancaires et des actions du secteur de la santé et la timide montée des actions cycliques, notamment dans les secteurs des voyages, de l'automobile et des matières premières.