Du neuf pour les investisseurs, sur le site et dans l’app de L’Echo

La page "Les Marchés" fait peau neuve sur le site lecho.be et dans l'application. Voici les principales nouveautés.

Pour faciliter la vie des investisseurs qui se connectent quotidiennement à L'Echo afin de suivre au plus près l'actualité des marchés, consulter les cours et gérer leur portefeuille, nous avons apporté de nombreuses améliorations à notre site et à notre app.

Ce qui change dans l’application

Plus d’informations sur l'actualité des marchés

Outre le "Market Live", vous pouvez désormais trouver tous les articles "Les Marchés" dans l'application, ce qui vous permet de rester au courant de ce qui se passe dans l’actualité financière.

Tableau de cours plus clair

L’aperçu des données boursières est encore plus lisible et pratique, avec de nouveaux écrans de synthèse, des fonctions de tri, des mises à jour plus rapides et des données plus complètes.

Le tableau des cours, qui affiche les données des principaux indices boursiers en temps réel, est désormais disponible dans l'application.

Vue en plein écran

Navigation plus intuitive

Vous pouvez aisément naviguer en "swipant" entre l'aperçu des marchés, les articles et les données boursières.

Vue en plein écran

Menu repensé

Il est beaucoup plus facile de gérer vos paramètres et de naviguer rapidement entre les sections "Les Marchés" et les outils d’investissement.

Vue en plein écran

Mise à jour de l’application Vous n'avez pas encore la dernière version de l'application de L’Echo (version 4.19.2)? En utilisant le lien ci-dessous, vous pouvez télécharger gratuitement l'application sur votre smartphone ou votre tablette. Sur la plupart des appareils, une nouvelle version de l'application sera installée automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'actualiser via le lien ci-dessous. ► Liens Play Store et Appstore

Améliorations continues

Nous continuons d’innover en développant en permanence notre application pour la rendre encore plus intuitive. N'oubliez pas de mettre l'application à jour régulièrement, de cette façon, vous verrez automatiquement toutes les nouvelles fonctionnalités.

Vous avez des suggestions pour encore améliorer l'application? Faites-nous en part ici lecho.be/app/feedback ou dans l'application via Paramètres --> À propos de cette application --> Envoyer une suggestion.

Ce qui change sur le site de L’Echo

La page "À la Une" des Marchés a été repensée, cliquez ici pour la découvrir.

Actualités et données boursières

En plus du "Market Live" et des articles, vos données boursières préférées sont désormais disponible dans le bloc situé en haut de la page. Cliquez sur l’index de votre choix pour consulter les actions en détail.

Vue en plein écran

Aperçu personnalisé

Avez-vous déjà créé un portefeuille virtuel sur L’Echo ou ajouté des titres à votre liste de suivi? Si c'est le cas, un aperçu des titres que vous suivez s'affichera désormais en haut à droite de votre écran.

Ainsi, vos titres préférés seront toujours à portée de main. En bonus, vous avez accès aux articles les plus récents liés aux titres de votre portefeuille et à votre liste de suivi.

Vue en plein écran

Pas encore de portefeuille ou de liste de suivi sur L’Echo? Vous pouvez facilement les créer via le bouton "Mon Echo", situé dans la navigation supérieure.

Outils d’investissement

Nous avons rassemblé tous les outils d’investissement dans une liste directement accessible.

Vue en plein écran

Encore plus de contenu "marchés"

De nouvelles rubriques sont disponibles, telles que "Les 5 actions préférées", les chroniques financières, les podcasts, etc.

Vue en plein écran

Agenda et "messages financiers"

L’agenda regroupe les convocations aux assemblées générales et les publications des entreprises, notamment.