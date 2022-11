Edward Chancellor, historien de la finance: "L'éclatement de l'actuelle super bulle sera sans précédent"

Décrit comme "l'un des plus grands historiens de la finance" par le magazine Fortune, l'éditorialiste anglais de Reuters Breakingviews, Edward Chancellor, fait le procès des banques centrales dans son dernier ouvrage*. Il y décrit comment le recours excessif aux mesures d'assouplissement quantitatif et le maintien de taux d'intérêt bas pendant plus de dix ans ont fragilisé les bases mêmes du système financier.