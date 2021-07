En bourse, la rentabilité l'a emporté sur l'environnement

Car en attendant, les investisseurs, eux, ne jurent que par la rentabilité. Or, jeudi, les groupes Royal Dutch Shell et TotalEnergies ont démontré que le pétrole restait une affaire particulièrement juteuse , compte tenu de la montée de 18% du prix du baril au deuxième trimestre.

Durant cette période, Shell (+5,96% en bourse cette semaine) a dégagé un bénéfice ajusté de 5,5 milliards de dollars, davantage que les 5,2 milliards prévus, en moyenne, par les analystes. TotalEnergies (+2,99% en cinq jours) a quant à lui réalisé un bénéfice net ajusté de 3,5 milliards de dollars, soit 27 fois plus qu'au cours de la même période un an plus tôt.

Renouvelables en baisse

Le prix de l'or noir a autorisé des marges plus confortables durant les trois derniers mois, ce qui a incité les investisseurs à acheter des actions pétrolières, d'autant plus que le cours du baril a encore progressé de quelque 2% cette semaine, le Brent ayant atteint près de 76 dollars. Parmi les titres qui ont profité de cette tendance, BP , qui dévoilera ses chiffres trimestriels mardi, a avancé de 1,80% depuis lundi.

Le finlandais Neste , spécialiste du biocarburant, a abandonné 7% en cinq jours, après avoir publié, mardi, des résultats inférieurs aux attentes. Le norvégien Nel , qui produit de l'hydrogène, a perdu 5,43%. Son compatriote Scatec , détenteur de centrales solaires, hydroélectriques et éoliennes, a baissé de 4,19%, après avoir déjà plongé de plus de 12% la semaine précédente après l'annonce de chiffres trimestriels décevants. Le danois Vestas a fléchi de 1,20%. Le producteur de turbines d'éoliennes publiera ses résultats le 11 août.

Matières premières en forme

"La reprise semble loin d'être finie et devrait continuer à soutenir les matières premières durant les six à neuf prochains mois."

AB InBev pèse sur le Bel 20

De quoi assurer des marges confortables aux entreprises qui extraient et transforment ces métaux. Les investisseurs ont plébiscité des actions telles que Norsk Hydro (spécialiste de l'aluminium), qui a pris 4,67% cette semaine, Boliden (extraction et transformation de métaux), en hausse de 4,52% depuis lundi, ou encore Voestalpine (sidérurgie), en progrès de 3,68% en cinq jours. Selon Citigroup, "la reprise semble loin d'être finie et devrait continuer à soutenir les matières premières durant les six à neuf prochains mois".