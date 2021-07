Fabio Panetta, Monsieur Euro digital

Après avoir planché cette semaine sur sa revue stratégique, la Banque centrale européenne (BCE) doit se prononcer le 14 juillet sur la création d'un euro numérique. Cela ne signifie pas que cet euro digital naîtra du jour au lendemain. Si tout va bien, il verra le jour en 2024-2025 après une phase formelle d'examens et ensuite une vague de différents tests.

À Francfort, c’est Fabio Panetta qui fait office de Monsieur Euro digital. L’économiste italien de 61 ans a intégré le directoire de la Banque centrale européenne en janvier 2020 en remplacement du Français Benoît Coeuré. Ces derniers mois, cet ancien gouverneur adjoint de la Banque d’Italie s’est évertué à rassurer le public sur cette création d’un euro digital qui suscite encore de nombreuses questions. S’il est théoriquement possible que la BCE puisse gérer elle-même les comptes en euros numériques des citoyens européens, il est probable que l’institution de Francfort passera par le canal des banques. Panetta se veut apaisant: cet euro numérique va renforcer la confidentialité des paiements . Étant une institution publique et indépendante, dit-il, la BCE n’a aucun intérêt à monnayer ni à recueillir les données concernant les paiements des utilisateurs.

En lançant une telle monnaie digitale, la BCE entend répondre à la concurrence des différentes monnaies numériques et autres cryptomonnaies. Ses propos sont d'ailleurs très durs vis-à-vis des cryptoactifs. "Selon moi, ce sont des animaux très dangereux. Ce n'est pas de la monnaie", a-t-il confié récemment au Financial Times. Ce sont surtout, pointe-t-il, des produits destinés aux joueurs et spéculateurs, tout en ajoutant qu'ils sont largement utilisés aussi dans le cadre d'activités criminelles.