Frank Vranken: "On peut parler d’un véritable réveil de l’investisseur particulier en 2021"

Coronavirus, inflation, memes stocks… Malgré une année secouée par plusieurs événements, le bilan 2021 est à première vue positif pour les marchés. À moins que, comme l’affirme Frank Vranken (Edmond de Rothschild), l’arbre ne cache la forêt.

Que retenez-vous de l’année 2021 sur les marchés?

Ce qui m’a le plus marqué en 2021, c’est l’impact non négligeable des investisseurs particuliers sur les marchés financiers, surtout à Wall Street. Ils se sont organisés d’une telle façon, parfois agressive en cherchant des sociétés dans lesquelles il y a des positions de ventes à découvert et en forçant la main à des investisseurs institutionnels, qu’ils ont véritablement changé la donne.

Mais on parlait déjà du retour des investisseurs particuliers en 2020. Quelle a été la différence en 2021?

La différence est dans le comportement. Certes, il y a toujours eu des investisseurs particuliers, mais ils n’avaient jamais bousculé les institutionnels. Jusqu'aujourd'hui. Il y a eu une vague de personnes qui se sont dit: "mettons-nous ensemble pour leur forcer la main". Je n’avais jamais vu cela auparavant. En anglais, on parle d’"identity investing". Ces nouveaux investisseurs ont développé une identité commune, en s’informant sur des sites web qu’ils avaient choisis – comme Reddit – et sur lesquels ils partagent des idées d’investissement. Et ils ont un rôle d’apporteur de liquidités foudroyant.

En fait, il y a eu une prise de conscience par une partie de la population – principalement jeune – de leur potentiel pouvoir sur la bourse. On peut parler d’un véritable réveil de l’investisseur particulier, qui s’est rendu compte que son argent placé sur un compte d’épargne ne rapporte plus rien. La pandémie a également joué un rôle, dans le sens où beaucoup de gens ont découvert les marchés financiers pendant les confinements. C’est en soi une bonne chose. Mais je suis persuadé que bon nombre d’entre eux n’ont jamais connu un véritable "bear market" (un marché en baisse d’au moins 20% NDLR). Et je ne sais pas très bien s’ils y sont suffisamment préparés.

Pour l’heure, la majorité des investisseurs ne semblent pas inquiets. 2021 a été une très bonne année pour les marchés actions: +22,25% pour le Stoxx Europe 600 et +36,24% pour le S&P 500. Et ce, en pleine crise covid…

Forcément, les investisseurs s’habituent tout doucement à la situation. Mais la pandémie a également provoqué un effet de "Stop and Go" sur l’économie mondiale, avec un boom de la consommation et des dépenses en investissement.

Enfin, jusqu’à récemment, il y a eu un appui énorme des banques centrales, avec un afflux de liquidités invraisemblable. Et avec le "tapering", c’est-à-dire la réduction des achats d’actifs par les banques centrales, il y a toujours une injection de liquidités. Ce n’est qu’au moment où elles vont complètement arrêter la planche à billets qu’il faudra se faire du souci.

Les banques centrales ont été au centre de l’attention en 2021 en raison d’une inflation de plus en plus importante. Le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu il y a seulement un mois que la hausse des prix ne serait pas aussi temporaire que prévu. Les marchés ne semblent pourtant pas inquiets. Pourquoi?

Pour moi, le marché est aujourd’hui trop optimiste en ce qui concerne la capacité de la Réserve fédérale américaine (Fed) à dompter l’inflation. À entendre certains spécialistes, la Fed va tout faire pour ne pas briser dans l’œuf la croissance tout en s’attaquant à la hausse des prix. C’est un monde idéal. Il faudrait que l’inflation ne dépasse pas 0,2% d’un mois à l’autre pour que dans deux ans, elle retombe autour de 2% en glissement annuel.

Je ne suis pas sûr que cela se passera ainsi. Personne ne prend en compte le scénario Volcker (nom d’un ancien président de la Fed entre 1979 et 1987, connu pour avoir relevé les taux d’intérêt jusqu’à 20% pour juguler une inflation caracolant à 13%, NDLR). Certains responsables comme le président de la Fed à Atlanta Raphael Bostic sont néanmoins plus pessimistes et disent qu’il faut davantage appuyer sur la pédale de frein.

Personnellement, je reste très prudent. D’un point de vue investissements, il faudra en 2022 se positionner sur des actifs qui, premièrement, protègent davantage contre l’inflation et deuxièmement, sont de meilleure qualité. Cela se voit d’ailleurs dans le secteur technologique: toutes les sociétés qui n’ont pas un bilan en acier comme Microsoft ou Apple, ont déjà pas mal accusé le coup en bourse.

Justement, parlons maintenant du secteur technologique. Le Nasdaq a progressé de 30,33% l’an dernier. Mais cette performance est principalement due à moins de dix actions. Faut-il y voir un signe d’excès sur les marchés?

Cela biaise en effet le jeu, car l’investisseur se dit qu’à première vue, 2021 a été une bonne année pour l’ensemble du marché alors que ce n’est vrai que pour une poignée de titres. Mais je ne dirais pas que cela reflète un excès. Cela marque plutôt une évolution qui certes n’est pas nouvelle, mais s’est renforcée en 2021, à savoir la domination des méga capitalisations boursières ("mégacaps"). Aujourd’hui, des valeurs comme Apple font la pluie et le beau temps à Wall Street.

S’il y a excès quelque part, c’est dans le clivage de plus en plus marqué entre ces grands monstres et les autres. L’appui des investisseurs pour ces valeurs est bien moindre que pour les mégacaps. De nombreux courtiers orientés vers l’analyse technique indiquent depuis un certain temps déjà que tout ne va pas très bien pour le secteur technologique. Il y a davantage de titres qui ont franchi à la baisse leur moyenne mobile de 200 jours que de titres qui se négocient au-dessus. Certains y voient un signal vendeur. Est-ce que cela va se vérifier? Je n'en sais rien...

Plusieurs banques centrales comme la Fed ou la BCE ont plusieurs fois mis en garde les investisseurs contre certains niveaux de valorisation. Vous êtes du même avis?

Je les comprends. Mais je trouve ça un peu saugrenu de leur part de dire "attention aux valorisations". Pendant des années, ils n'ont fait que pomper de l'argent dans les marchés financiers. Cela a eu un effet non négligeable sur la bourse.

Je pense aussi que c'est une forme de protection. "Ne venez pas me dire que je ne vous ai pas avertis" en quelque sorte. Mais je trouve ça un peu ironique sur les bords.

Toutes les bourses n’ont pas enregistré une performance aussi positive l’année passée. La Chine a traîné la patte avec un CSI 300 en hausse de 4,53%...

C'est purement une question de politique domestique. Tout a commencé avec l'affaire Jack Ma, le patron d’Alibaba, qui a fait la grossière erreur de se moquer des banques domestiques, qui sont toutes nationalisées. Mais en réalité, c’était toute une couche d’ultrariches qui pensaient être au-dessus des instances publiques et politiques. Cela a provoqué une volte-face très importante du gouvernement chinois, qui a sommé l’entreprise de rentrer dans les rangs. Çà et là, d'importantes mesures ont été prises qui ont freiné le développement desdites sociétés. Et cela a fait voler en éclats l'idée que la Chine allait concurrencer les États-Unis sur le plan technologique.

Par ailleurs, cette notion de "common prosperity", qui signifie que tout le monde doit pouvoir profiter de cette croissance, surtout la classe moyenne, a clairement impacté la vision des investisseurs. Nul doute que la Chine va continuer à croître. Ce sera peut-être la première économie mondiale en 2030. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que la bourse chinoise est attrayante. Est-ce que l’investisseur va pouvoir récolter les fruits de ses investissements alors que le gouvernement chinois veut déterminer comment son économie va croître, quels secteurs, à quel rythme? La réponse à cette question est tout d'un coup devenue très incertaine.

Parmi les rares perdants de 2021, on retrouve l'or, qui a cédé 3,64%. Faut-il y voir une anomalie lorsque l’on sait que beaucoup le considèrent comme une protection contre l’inflation?

En effet, l’or n’a pas joué son rôle de valeur refuge. Mais il y a plusieurs éléments qui déterminent son essor. Premièrement, les taux réels. Au plus les taux réels sont négatifs, au plus le cours de l’or devrait grimper. Il y a cependant un autre élément très important: le dollar. C’est la première devise au monde et si elle se renforce, il y a moins d’intérêt pour l’or.

Je crois que l’or a malheureusement été le reflet miroir du dollar en 2021. Puis le fait que les actions ont bien performé a poussé la vaste majorité des investisseurs à se désintéresser de l’or. Je pense cependant qu’en 2022, avec une tendance potentiellement plus difficile sur les marchés actions, l’or pourrait retrouver davantage de vigueur.

Vous conseilleriez d’investir dans l’or cette année?

5% dans un portefeuille, ce n’est pas la mer à boire. Cela fait partie de la construction d’un portefeuille où l’on cherche un peu de protection.

