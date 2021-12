HelloFresh laisse les investisseurs et analystes sur leur faim

Le Footsie britannique a reculé de 0,03%, le CAC 40 de 0,72% et le Dax allemand de 0,80%. L'indice Stoxx Europe 600 a de son côté lâché 0,59%.

Au niveau sectoriel, la tendance a été plombée par les valeurs cycliques comme les banques (-0,97%), les ressources de base (-1,25%) et les technos (-1,44%). Le compartiment de la santé a en revanche gagné 0,28% grâce notamment au bond d' Argenx (+2,70%). Wells Fargo Securities a initié la couverture de l'ADR de la biotech belge avec une recommandation de "surpondérer". L'objectif de cours est de 390 dollars, impliquant une hausse de 33% par rapport au dernier cours .

Mauvaises nouvelles

Le titre Umicore (-9,12%) a signé l'une des plus fortes baisses au sein du Stoxx Europe 600. Malgré l'annonce d'un partenariat avec Volkswagen (-0,36%), les investisseurs se sont focalisés sur le "profit warning" émis par le spécialiste belge de la technologie des matériaux. Le groupe a indiqué que ses bénéfices à court terme dans le secteur des matériaux pour batteries ont été entravés par la baisse des volumes et l'augmentation des coûts fixes liée aux expansions récentes et en cours.