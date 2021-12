"Il faudra profiter des mouvements de correction pour faire les soldes"

Selon ING Belgique, les actions et les actifs réels restent les classes d’actifs à privilégier dans un environnement qui devrait s’avérer plus volatil sur les marchés financiers en 2022.

Inflation structurelle

Il s’attend à une activité économique en progression de 4,4% aux États-Unis, de 3,8% en Europe et de 2,9% en Belgique. Au niveau de l’inflation, les prochains mois devraient être marqués par un reflux sous le niveau de 2% au niveau européen. "À plus long terme, nous pensons néanmoins qu’il existe désormais des signaux indiquant que l’inflation va rester structurellement plus élevée" (autour de 3% aux États-Unis et de 2% en Europe).