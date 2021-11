Inflation et résultats de sociétés partagent les marchés

Les marchés d'actions ont terminé sur une hausse légère hebdomadaire, aidés par de bons résultats d'entreprises. Mais l'inflation a préoccupé les investisseurs.

Une mauvaise surprise s'est invitée sur les marchés financiers cette semaine. L'inflation aux États-Unis a progressé plus que prévu au mois d'octobre, pour atteindre un rythme annuel de 6,2%, sa plus forte croissance depuis 1990. Les analystes ont anticipé une réaction de la Réserve fédérale américaine suite à ces chiffres. "Cette hausse des prix à la consommation aux États-Unis donnerait raison à ceux qui, au sein de la Fed, comme James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, ont récemment plaidé pour une hausse des taux l'année prochaine", a commenté Ricardo Evangelista, analyste senior chez ActivTrades.

"Opter pour le dollar contre l'euro marque la perspective d'une hausse des taux américains renforcée par une inflation en hausse rapidement." Frank Vranken Responsable de la stratégie d'investissement, Edmond de Rothschild Europe

Toutefois, les marchés ont réagi de manière différente. Sur le marché des changes et le marché obligataire, les analystes ont noté que les investisseurs se sont rués sur le dollar et que les taux longs américains ont progressé. L'euro a chuté de 1,06% face au dollar sur la semaine, à 1,14 USD. "Opter pour le dollar contre l'euro marque la perspective d'une hausse des taux américains renforcée par une inflation en hausse rapidement, qui s'est aussi manifestée par un écart de rendement en augmentation entre les obligations américaines et allemandes. Il est difficile de voir comment et pourquoi cette tendance s'inverserait à court terme", a souligné Frank Vranken, responsable de la stratégie d'investissement chez Edmond de Rothschild Europe.

Quelques doutes pour le secteur aérien

En revanche, sur les marchés d'actions, l'attention s'est portée sur les bonnes nouvelles, comme les résultats d'entreprises. Le Stoxx 600 a terminé sur un léger gain hebdomadaire de 0,68%. "À bien des égards, les marchés boursiers ont enregistré des performances remarquables dans un contexte d'inflation élevée et de hausse des taux à venir", a pointé Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Parmi les secteurs gagnants sur la semaine, le compartiment des valeurs minières a pris 4%, grâce à son exposition à la Chine. Toutefois, malgré des résultats encourageants et une augmentation du montant de ses rachats d'actifs, ArcelorMittal n'a pas connu une progression hebdomadaire (-1,41%). Des titres comme Anglo American (+5,99%) et Antofagasta (+8,81%) ont par contre tiré le secteur.

"La flambée des prix du carburant sera un casse-tête important pour l'ensemble du secteur des transports pour les prochains trimestres." Ipek Ozkardeskaya Analyste chez Swissquote

Mais le compartiment des transports et loisirs a, lui, reculé de 3,66% d'un vendredi à l'autre, malgré des résultats au troisième trimestre de bonne facture. Les analystes se sont inquiétés de l'impact de la hausse des prix du carburant pour le compartiment. "La flambée des prix du carburant sera un casse-tête important pour l'ensemble du secteur pour les prochains trimestres", a anticipé Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote. "La reprise après la pandémie pourrait ne pas suffire à lutter contre la montée des frais liés à l'énergie", a-t-elle ajouté. Toutefois, d'autres analystes restent positifs pour le secteur. JPMorgan voit une reprise des dépenses de consommation et s'attend à ce que les stocks de voyages rebondissent en fin d'année. Goldman Sachs a surclassé les compagnies aériennes en surpondération dans ses perspectives 2022. Bank of America a également surpondéré le secteur malgré sa baisse de recommandation sur les valeurs européennes globalement.

Le secteur de l'énergie a, lui, lâché 0,45% sur la semaine, mais cette fois-ci, les sociétés d'énergie renouvelable n'ont plus tiré le compartiment à la baisse. Au contraire, les fabricants d'éoliennes Siemens Gamesa et Vestas Winds ont bondi de 17,91% et 13,38% respectivement, d'un vendredi à l'autre. Sur le site d'investissement Seeking Alpha, des membres de la communauté ont estimé qu'il est temps d'investir dans ces valeurs, après leur lourd repli depuis le début de l'année. Mais le segment souffre actuellement de coûts de logistique élevés, ont souligné les analystes de Citigroup.

1.864 dollars Les cours de l'or ont progressé cette semaine, malgré la remontée du dollar face aux autres devises.

Les compagnies pétrolières, dont le groupe suédois Lundin Energy (-7,3%), ont par contre bu la tasse, alors que les prix du pétrole ont reculé sur la semaine. Le baril de Brent s'est replié de 0,29% à 82,5 USD en variation hebdomadaire. Les investisseurs se sont inquiétés des intentions du président américain Joe Biden pour freiner la hausse des prix du brut. Le dollar fort a aussi pesé sur les prix du pétrole et des matières premières, ont noté des analystes.

L'or brille, malgré un dollar fort

Le dollar fort n'a, par contre, pas gêné les cours de l'or cette semaine. L'once d'or a avancé de 2,5% à 1.863,82 dollars, d'un vendredi à l'autre. "D'un point de vue technique graphique, l'or est sorti de sa fourchette de baisse à long terme. Cela peut sembler étrange alors que le billet vert se renforce car nous savons que les deux sont généralement inversement corrélés", a souligné Frank Vranken. "Mais avec la flambée de l'inflation, les taux d'intérêt réels continuent de glisser en territoire négatif encore plus profond. Il semble que ce dernier fait l'emporte sur le premier. Par conséquent, l'or semble avoir été rétabli en tant que couverture contre l'inflation. On ne sait pas si cela durera, mais les investisseurs ont amplement d'espace pour se charger du métal brillant", a-t-il ajouté.