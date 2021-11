Joe Biden maintient Jerome Powell à la Fed

Powell a fait ses preuves

Qui dirigera la supervision bancaire?

Pour ces postes stratégiques, les observateurs de la Réserve fédérale considèrent que Joe Biden pourrait favoriser la nomination de femmes et de candidats issus de minorités raciales , compte tenu de la volonté de l'administration Biden de promouvoir davantage d'égalité jusqu'aux plus hautes fonctions. Le communiqué publié lundi par la Maison-Blanche souligne d'ailleurs que le président américain "est engagé à améliorer la diversité dans la composition du conseil".

Parmi les noms les plus cités figurent notamment William Spriggs, le chef économiste de l'AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), la plus grande organisation syndicale des USA, et Seth Carpenter, le chef économiste à l'international de la banque Morgan Stanley. Tous deux sont afro-américains. Plusieurs femmes sont aussi sur les rangs, comme Lisa Cook, professeure à l'université du Michigan, ou encore Karen Dynan, professeure à Harvard. La Fed devrait donc changer de visage dans les semaines à venir.